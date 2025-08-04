StakeWise Staked ETH (OSETH) Nedir?

Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol.

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StakeWise Staked ETH (OSETH) Token Ekonomisi

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