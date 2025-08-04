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StakeWise Staked ETH Fiyatı (OSETH)

Listelenmedi

StakeWise Staked ETH (OSETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.740,6
$3.740,6$3.740,6
+%2,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü StakeWise Staked ETH (OSETH) Fiyatı

StakeWise Staked ETH (OSETH), şu anda 3.740,6 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,34B USD piyasa değerine sahiptir. OSETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

StakeWise Staked ETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,05
StakeWise Staked ETH 24 saatlik fiyat değişimi
358,88K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında StakeWise Staked ETH (OSETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, StakeWise Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +75,03.
Son 30 gün içerisinde, StakeWise Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.558,7409372800.
Son 60 gün içerisinde, StakeWise Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.380,4538416600.
Son 90 gün içerisinde, StakeWise Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.891,5163973494162.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +75,03+%2,05
30 Gün$ +1.558,7409372800+%41,67
60 Gün$ +1.380,4538416600+%36,90
90 Gün$ +1.891,5163973494162+%102,29

StakeWise Staked ETH (OSETH) Fiyat Analizi

En güncel StakeWise Staked ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.637,57
$ 3.637,57$ 3.637,57

$ 3.752,05
$ 3.752,05$ 3.752,05

$ 4.228,59
$ 4.228,59$ 4.228,59

+%0,06

+%2,05

-%8,25

StakeWise Staked ETH (OSETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,34B
$ 1,34B$ 1,34B

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358,88K
358,88K 358,88K

StakeWise Staked ETH (OSETH) Nedir?

Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol.

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StakeWise Staked ETH (OSETH) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

StakeWise Staked ETH (OSETH) Token Ekonomisi

StakeWise Staked ETH (OSETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OSETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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OSETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OSETH / VND
98.433.889
1 OSETH / AUD
A$5.760,524
1 OSETH / GBP
2.805,45
1 OSETH / EUR
3.216,916
1 OSETH / USD
$3.740,6
1 OSETH / MYR
RM15.822,738
1 OSETH / TRY
152.130,202
1 OSETH / JPY
¥549.868,2
1 OSETH / ARS
ARS$5.103.113,55
1 OSETH / RUB
298.462,474
1 OSETH / INR
327.826,184
1 OSETH / IDR
Rp61.321.301,664
1 OSETH / KRW
5.173.698,672
1 OSETH / PHP
214.336,38
1 OSETH / EGP
￡E.181.119,852
1 OSETH / BRL
R$20.648,112
1 OSETH / CAD
C$5.124,622
1 OSETH / BDT
455.530,268
1 OSETH / NGN
5.702.133,234
1 OSETH / UAH
156.057,832
1 OSETH / VES
Bs460.093,8
1 OSETH / CLP
$3.617.160,2
1 OSETH / PKR
Rs1.060.235,664
1 OSETH / KZT
2.019.736,97
1 OSETH / THB
฿121.232,846
1 OSETH / TWD
NT$111.619,504
1 OSETH / AED
د.إ13.728,002
1 OSETH / CHF
Fr2.992,48
1 OSETH / HKD
HK$29.363,71
1 OSETH / MAD
.د.م33.889,836
1 OSETH / MXN
$70.248,468
1 OSETH / PLN
13.802,814
1 OSETH / RON
лв16.383,828
1 OSETH / SEK
kr36.096,79
1 OSETH / BGN
лв6.284,208
1 OSETH / HUF
Ft1.285.868,656
1 OSETH / CZK
79.338,126
1 OSETH / KWD
د.ك1.140,883
1 OSETH / ILS
12.718,04