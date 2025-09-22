Standard Trust Assurance Community Fiyatı (STACO)
Standard Trust Assurance Community (STACO) canlı fiyatı $0,01110277. STACO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STACO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,011, en düşük fiyatı ise $ 0,01060324 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, STACO son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Standard Trust Assurance Community piyasa değeri $ 1,11M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STACO arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,11M.
Gün içerisinde, Standard Trust Assurance Community / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Standard Trust Assurance Community / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Standard Trust Assurance Community / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Standard Trust Assurance Community / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Staco Chain is a Layer 1 blockchain platform built on top of the Ethereum network. It aims to enhance scalability, transaction speed, and security within the Ethereum ecosystem while leveraging Cybersecurity and Artificial Intelligence (AI) technologies to ensure network safety and improve performance. Staco Chain is designed to address the limitations of the Ethereum network by providing a scalable, secure, and efficient Layer 1 solution. By utilizing Layer 1 scaling techniques, Staco Chain aims to reduce transaction costs and increase the throughput of the Ethereum network.
