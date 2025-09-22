Standard Trust Assurance Community (STACO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,011$ 1,011 $ 1,011 En Düşük Fiyat $ 0,01060324$ 0,01060324 $ 0,01060324 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Standard Trust Assurance Community (STACO) canlı fiyatı $0,01110277. STACO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STACO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,011, en düşük fiyatı ise $ 0,01060324 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STACO son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Standard Trust Assurance Community (STACO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Standard Trust Assurance Community piyasa değeri $ 1,11M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STACO arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,11M.