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StandX DUSD Fiyatı (DUSD)

Listelenmedi

StandX DUSD (DUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,99688
$0,99688$0,99688
-%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü StandX DUSD (DUSD) Fiyatı

StandX DUSD (DUSD), şu anda 0,999292 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 31,76M USD piyasa değerine sahiptir. DUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

StandX DUSD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,05
StandX DUSD 24 saatlik fiyat değişimi
31,88M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında StandX DUSD (DUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, StandX DUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0005305660044132.
Son 30 gün içerisinde, StandX DUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0007157928.
Son 60 gün içerisinde, StandX DUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0010736393.
Son 90 gün içerisinde, StandX DUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0005305660044132-%0,05
30 Gün$ -0,0007157928-%0,07
60 Gün$ -0,0010736393-%0,10
90 Gün$ 0--

StandX DUSD (DUSD) Fiyat Analizi

En güncel StandX DUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,996312
$ 0,996312$ 0,996312

$ 1,002
$ 1,002$ 1,002

$ 1,026
$ 1,026$ 1,026

+%0,00

-%0,05

-%0,02

StandX DUSD (DUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 31,76M
$ 31,76M$ 31,76M

--
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31,88M
31,88M 31,88M

StandX DUSD (DUSD) Nedir?

StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.

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StandX DUSD (DUSD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

StandX DUSD (DUSD) Token Ekonomisi

StandX DUSD (DUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DUSD / VND
26.296,36898
1 DUSD / AUD
A$1,53890968
1 DUSD / GBP
0,749469
1 DUSD / EUR
0,85939112
1 DUSD / USD
$0,999292
1 DUSD / MYR
RM4,22700516
1 DUSD / TRY
40,64120564
1 DUSD / JPY
¥146,895924
1 DUSD / ARS
ARS$1.363,284111
1 DUSD / RUB
79,73350868
1 DUSD / INR
87,57795088
1 DUSD / IDR
Rp16.381,83344448
1 DUSD / KRW
1.382,14075104
1 DUSD / PHP
57,2594316
1 DUSD / EGP
￡E.48,38571864
1 DUSD / BRL
R$5,51609184
1 DUSD / CAD
C$1,36903004
1 DUSD / BDT
121,69377976
1 DUSD / NGN
1.523,31073188
1 DUSD / UAH
41,69046224
1 DUSD / VES
Bs122,912916
1 DUSD / CLP
$966,315364
1 DUSD / PKR
Rs283,23932448
1 DUSD / KZT
539,5677154
1 DUSD / THB
฿32,38705372
1 DUSD / TWD
NT$29,81887328
1 DUSD / AED
د.إ3,66740164
1 DUSD / CHF
Fr0,7994336
1 DUSD / HKD
HK$7,8444422
1 DUSD / MAD
.د.م9,05358552
1 DUSD / MXN
$18,76670376
1 DUSD / PLN
3,68738748
1 DUSD / RON
лв4,37689896
1 DUSD / SEK
kr9,6431678
1 DUSD / BGN
лв1,67881056
1 DUSD / HUF
Ft343,51661792
1 DUSD / CZK
21,19498332
1 DUSD / KWD
د.ك0,30478406
1 DUSD / ILS
3,3975928