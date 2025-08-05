STARBASE (STARBASE) Nedir?

All-in-One Payment Solution for Telegram Stars ⭐ Telegram has been the main social media channel for all crypto users. Many mini-apps and purchases are now done through Telegram Stars. With the mission to improve Telegram-Stars-purchase-experience, Starbase helps users convert crypto assets into Stars easily from any chain. Making it seamless for users to pay and mini-apps to accept payments in any token from any chain, reducing drop-offs and unlocking better rates for users.

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STARBASE (STARBASE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

STARBASE (STARBASE) Token Ekonomisi

STARBASE (STARBASE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STARBASE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!