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Steakhouse ETH Morpho Vault Fiyatı (STEAKETH)

Listelenmedi

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.786,15
$3.786,15$3.786,15
+%5,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Fiyatı

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH), şu anda 3.786,15 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 121,41K USD piyasa değerine sahiptir. STEAKETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Steakhouse ETH Morpho Vault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,10
Steakhouse ETH Morpho Vault 24 saatlik fiyat değişimi
44,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Steakhouse ETH Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +183,5.
Son 30 gün içerisinde, Steakhouse ETH Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +1.785,0856724700.
Son 60 gün içerisinde, Steakhouse ETH Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +1.650,1166186550.
Son 90 gün içerisinde, Steakhouse ETH Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +1.957,661386497641.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +183,5+%5,10
30 Gün$ +1.785,0856724700+%47,15
60 Gün$ +1.650,1166186550+%43,58
90 Gün$ +1.957,661386497641+%107,06

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Fiyat Analizi

En güncel Steakhouse ETH Morpho Vault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.591,74
$ 3.591,74$ 3.591,74

$ 3.822,32
$ 3.822,32$ 3.822,32

$ 4.153,63
$ 4.153,63$ 4.153,63

-%0,32

+%5,10

-%3,02

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 121,41K
$ 121,41K$ 121,41K

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44,00
44,00 44,00

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Nedir?

The Steakhouse ETH vault aims to optimize yields by lending ETH against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the “dual engine.” Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

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Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STEAKETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STEAKETH / VND
99.632.537,25
1 STEAKETH / AUD
A$5.830,671
1 STEAKETH / GBP
2.839,6125
1 STEAKETH / EUR
3.256,089
1 STEAKETH / USD
$3.786,15
1 STEAKETH / MYR
RM16.015,4145
1 STEAKETH / TRY
153.982,7205
1 STEAKETH / JPY
¥552.777,9
1 STEAKETH / ARS
ARS$5.137.237,6275
1 STEAKETH / RUB
302.134,77
1 STEAKETH / INR
332.726,862
1 STEAKETH / IDR
Rp62.068.022,856
1 STEAKETH / KRW
5.243.969,196
1 STEAKETH / PHP
217.059,9795
1 STEAKETH / EGP
￡E.183.401,106
1 STEAKETH / BRL
R$20.861,6865
1 STEAKETH / CAD
C$5.187,0255
1 STEAKETH / BDT
461.077,347
1 STEAKETH / NGN
5.762.785,3305
1 STEAKETH / UAH
157.958,178
1 STEAKETH / VES
Bs477.054,9
1 STEAKETH / CLP
$3.657.420,9
1 STEAKETH / PKR
Rs1.070.420,328
1 STEAKETH / KZT
2.044.331,6925
1 STEAKETH / THB
฿122.595,537
1 STEAKETH / TWD
NT$113.130,162
1 STEAKETH / AED
د.إ13.895,1705
1 STEAKETH / CHF
Fr3.028,92
1 STEAKETH / HKD
HK$29.683,416
1 STEAKETH / MAD
.د.م34.340,3805
1 STEAKETH / MXN
$71.709,681
1 STEAKETH / PLN
13.970,8935
1 STEAKETH / RON
лв16.583,337
1 STEAKETH / SEK
kr36.612,0705
1 STEAKETH / BGN
лв6.360,732
1 STEAKETH / HUF
Ft1.306.903,257
1 STEAKETH / CZK
80.455,6875
1 STEAKETH / KWD
د.ك1.154,77575
1 STEAKETH / ILS
12.910,7715