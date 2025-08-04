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Steakhouse USDC Morpho Vault Fiyatı (STEAKUSDC)

Listelenmedi

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Canlı Fiyat Grafiği

$1,094
$1,094$1,094
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Fiyatı

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC), şu anda 1,094 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 175,76M USD piyasa değerine sahiptir. STEAKUSDC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Steakhouse USDC Morpho Vault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,02
Steakhouse USDC Morpho Vault 24 saatlik fiyat değişimi
160,57M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Steakhouse USDC Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,00024188.
Son 30 gün içerisinde, Steakhouse USDC Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0043923006.
Son 60 gün içerisinde, Steakhouse USDC Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0079492228.
Son 90 gün içerisinde, Steakhouse USDC Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0107761967846957.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00024188+%0,02
30 Gün$ +0,0043923006+%0,40
60 Gün$ +0,0079492228+%0,73
90 Gün$ +0,0107761967846957+%0,99

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Fiyat Analizi

En güncel Steakhouse USDC Morpho Vault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,094
$ 1,094$ 1,094

$ 1,095
$ 1,095$ 1,095

$ 9,61
$ 9,61$ 9,61

+%0,00

+%0,02

+%0,09

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 175,76M
$ 175,76M$ 175,76M

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160,57M
160,57M 160,57M

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Nedir?

The Steakhouse USDC vault aims to optimize yields by lending USDC against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

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Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STEAKUSDC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STEAKUSDC / VND
28.788,61
1 STEAKUSDC / AUD
A$1,68476
1 STEAKUSDC / GBP
0,8205
1 STEAKUSDC / EUR
0,94084
1 STEAKUSDC / USD
$1,094
1 STEAKUSDC / MYR
RM4,62762
1 STEAKUSDC / TRY
44,49298
1 STEAKUSDC / JPY
¥160,818
1 STEAKUSDC / ARS
ARS$1.492,4895
1 STEAKUSDC / RUB
87,29026
1 STEAKUSDC / INR
95,87816
1 STEAKUSDC / IDR
Rp17.934,42336
1 STEAKUSDC / KRW
1.513,13328
1 STEAKUSDC / PHP
62,6862
1 STEAKUSDC / EGP
￡E.52,97148
1 STEAKUSDC / BRL
R$6,03888
1 STEAKUSDC / CAD
C$1,49878
1 STEAKUSDC / BDT
133,22732
1 STEAKUSDC / NGN
1.667,68266
1 STEAKUSDC / UAH
45,64168
1 STEAKUSDC / VES
Bs134,562
1 STEAKUSDC / CLP
$1.057,898
1 STEAKUSDC / PKR
Rs310,08336
1 STEAKUSDC / KZT
590,7053
1 STEAKUSDC / THB
฿35,45654
1 STEAKUSDC / TWD
NT$32,64496
1 STEAKUSDC / AED
د.إ4,01498
1 STEAKUSDC / CHF
Fr0,8752
1 STEAKUSDC / HKD
HK$8,5879
1 STEAKUSDC / MAD
.د.م9,91164
1 STEAKUSDC / MXN
$20,54532
1 STEAKUSDC / PLN
4,03686
1 STEAKUSDC / RON
лв4,79172
1 STEAKUSDC / SEK
kr10,5571
1 STEAKUSDC / BGN
лв1,83792
1 STEAKUSDC / HUF
Ft376,07344
1 STEAKUSDC / CZK
23,20374
1 STEAKUSDC / KWD
د.ك0,33367
1 STEAKUSDC / ILS
3,7196