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SteakHut Finance Fiyatı (STEAK)

Listelenmedi

SteakHut Finance (STEAK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,129319
$0,129319$0,129319
+2,10%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü SteakHut Finance (STEAK) Fiyatı

SteakHut Finance (STEAK), şu anda 0,129319 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 250,88K USD piyasa değerine sahiptir. STEAK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SteakHut Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+2,17%
SteakHut Finance 24 saatlik fiyat değişimi
1,94M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında SteakHut Finance (STEAK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, SteakHut Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,00274121.
Son 30 gün içerisinde, SteakHut Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0232430599.
Son 60 gün içerisinde, SteakHut Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0622088661.
Son 90 gün içerisinde, SteakHut Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00274121+2,17%
30 Gün$ -0,0232430599-17,97%
60 Gün$ -0,0622088661-48,10%
90 Gün$ 0--

SteakHut Finance (STEAK) Fiyat Analizi

En güncel SteakHut Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,126288
$ 0,126288$ 0,126288

$ 0,129319
$ 0,129319$ 0,129319

$ 2,35
$ 2,35$ 2,35

--

+2,17%

-19,35%

SteakHut Finance (STEAK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 250,88K
$ 250,88K$ 250,88K

--
----

1,94M
1,94M 1,94M

SteakHut Finance (STEAK) Nedir?

SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

SteakHut Finance (STEAK) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

SteakHut Finance (STEAK) Token Ekonomisi

SteakHut Finance (STEAK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STEAK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STEAK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STEAK / VND
3 403,029485
1 STEAK / AUD
A$0,19915126
1 STEAK / GBP
0,09698925
1 STEAK / EUR
0,11121434
1 STEAK / USD
$0,129319
1 STEAK / MYR
RM0,54701937
1 STEAK / TRY
5,25940373
1 STEAK / JPY
¥19,009893
1 STEAK / ARS
ARS$176,42344575
1 STEAK / RUB
10,33517448
1 STEAK / INR
11,36584691
1 STEAK / IDR
Rp2 119,98326736
1 STEAK / KRW
179,11198776
1 STEAK / PHP
7,4099787
1 STEAK / EGP
￡E.6,26421236
1 STEAK / BRL
R$0,7112545
1 STEAK / CAD
C$0,17716703
1 STEAK / BDT
15,74846782
1 STEAK / NGN
197,13259041
1 STEAK / UAH
5,39518868
1 STEAK / VES
Bs16,164875
1 STEAK / CLP
$124,792835
1 STEAK / PKR
Rs36,75892575
1 STEAK / KZT
69,82579405
1 STEAK / THB
฿4,18734922
1 STEAK / TWD
NT$3,86405172
1 STEAK / AED
د.إ0,47460073
1 STEAK / CHF
Fr0,1034552
1 STEAK / HKD
HK$1,01515415
1 STEAK / MAD
.د.م1,17163014
1 STEAK / MXN
$2,43507677
1 STEAK / PLN
0,47718711
1 STEAK / RON
лв0,56641722
1 STEAK / SEK
kr1,24922154
1 STEAK / BGN
лв0,21725592
1 STEAK / HUF
Ft44,60729586
1 STEAK / CZK
2,74673556
1 STEAK / KWD
د.ك0,039442295
1 STEAK / ILS
0,44097779