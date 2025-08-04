StellaSwap Fiyatı (STELLA)
StellaSwap (STELLA), şu anda 0.04609068 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2.79M USD piyasa değerine sahiptir. STELLA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, StellaSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.00010817.
Son 30 gün içerisinde, StellaSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.0476915153.
Son 60 gün içerisinde, StellaSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.0801648744.
Son 90 gün içerisinde, StellaSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.026659990526377247.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00010817
|+0.24%
|30 Gün
|$ +0.0476915153
|+103.47%
|60 Gün
|$ +0.0801648744
|+173.93%
|90 Gün
|$ +0.026659990526377247
|+137.21%
En güncel StellaSwap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.13%
+0.24%
-14.08%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service. StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design.
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|1 STELLA / VND
₫1,212.8762442
|1 STELLA / AUD
A$0.0709796472
|1 STELLA / GBP
￡0.03456801
|1 STELLA / EUR
€0.0396379848
|1 STELLA / USD
$0.04609068
|1 STELLA / MYR
RM0.1949635764
|1 STELLA / TRY
₺1.8745079556
|1 STELLA / JPY
¥6.77532996
|1 STELLA / ARS
ARS$62.87921019
|1 STELLA / RUB
₽3.680340798
|1 STELLA / INR
₹4.0393871952
|1 STELLA / IDR
Rp755.5847971392
|1 STELLA / KRW
₩63.7489413216
|1 STELLA / PHP
₱2.640995964
|1 STELLA / EGP
￡E.2.2317107256
|1 STELLA / BRL
R$0.2544205536
|1 STELLA / CAD
C$0.0631442316
|1 STELLA / BDT
৳5.6129230104
|1 STELLA / NGN
₦70.2601716852
|1 STELLA / UAH
₴1.9229031696
|1 STELLA / VES
Bs5.66915364
|1 STELLA / CLP
$44.56968756
|1 STELLA / PKR
Rs13.0639423392
|1 STELLA / KZT
₸24.886662666
|1 STELLA / THB
฿1.4937989388
|1 STELLA / TWD
NT$1.3753458912
|1 STELLA / AED
د.إ0.1691527956
|1 STELLA / CHF
Fr0.036872544
|1 STELLA / HKD
HK$0.361811838
|1 STELLA / MAD
.د.م0.4175815608
|1 STELLA / MXN
$0.8655829704
|1 STELLA / PLN
zł0.1700746092
|1 STELLA / RON
лв0.2018771784
|1 STELLA / SEK
kr0.444775062
|1 STELLA / BGN
лв0.0774323424
|1 STELLA / HUF
Ft15.8441321568
|1 STELLA / CZK
Kč0.9775833228
|1 STELLA / KWD
د.ك0.0140576574
|1 STELLA / ILS
₪0.156708312