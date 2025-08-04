STELLA Hakkında Daha Fazla Bilgi

STELLA Fiyat Bilgileri

STELLA Resmi Websitesi

STELLA Token Ekonomisi

STELLA Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

StellaSwap Logosu

StellaSwap Fiyatı (STELLA)

Listelenmedi

StellaSwap (STELLA) Canlı Fiyat Grafiği

$0.04609068
$0.04609068$0.04609068
+0.20%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü StellaSwap (STELLA) Fiyatı

StellaSwap (STELLA), şu anda 0.04609068 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2.79M USD piyasa değerine sahiptir. STELLA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

StellaSwap Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+0.24%
StellaSwap 24 saatlik fiyat değişimi
60.55M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STELLA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STELLA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında StellaSwap (STELLA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, StellaSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.00010817.
Son 30 gün içerisinde, StellaSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.0476915153.
Son 60 gün içerisinde, StellaSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.0801648744.
Son 90 gün içerisinde, StellaSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.026659990526377247.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00010817+0.24%
30 Gün$ +0.0476915153+103.47%
60 Gün$ +0.0801648744+173.93%
90 Gün$ +0.026659990526377247+137.21%

StellaSwap (STELLA) Fiyat Analizi

En güncel StellaSwap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.04571263
$ 0.04571263$ 0.04571263

$ 0.04662729
$ 0.04662729$ 0.04662729

$ 4.55
$ 4.55$ 4.55

-0.13%

+0.24%

-14.08%

StellaSwap (STELLA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

--
----

60.55M
60.55M 60.55M

StellaSwap (STELLA) Nedir?

StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service. StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

StellaSwap (STELLA) Kaynağı

Resmi Websitesi

StellaSwap (STELLA) Token Ekonomisi

StellaSwap (STELLA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STELLA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: StellaSwap (STELLA) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STELLA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STELLA / VND
1,212.8762442
1 STELLA / AUD
A$0.0709796472
1 STELLA / GBP
0.03456801
1 STELLA / EUR
0.0396379848
1 STELLA / USD
$0.04609068
1 STELLA / MYR
RM0.1949635764
1 STELLA / TRY
1.8745079556
1 STELLA / JPY
¥6.77532996
1 STELLA / ARS
ARS$62.87921019
1 STELLA / RUB
3.680340798
1 STELLA / INR
4.0393871952
1 STELLA / IDR
Rp755.5847971392
1 STELLA / KRW
63.7489413216
1 STELLA / PHP
2.640995964
1 STELLA / EGP
￡E.2.2317107256
1 STELLA / BRL
R$0.2544205536
1 STELLA / CAD
C$0.0631442316
1 STELLA / BDT
5.6129230104
1 STELLA / NGN
70.2601716852
1 STELLA / UAH
1.9229031696
1 STELLA / VES
Bs5.66915364
1 STELLA / CLP
$44.56968756
1 STELLA / PKR
Rs13.0639423392
1 STELLA / KZT
24.886662666
1 STELLA / THB
฿1.4937989388
1 STELLA / TWD
NT$1.3753458912
1 STELLA / AED
د.إ0.1691527956
1 STELLA / CHF
Fr0.036872544
1 STELLA / HKD
HK$0.361811838
1 STELLA / MAD
.د.م0.4175815608
1 STELLA / MXN
$0.8655829704
1 STELLA / PLN
0.1700746092
1 STELLA / RON
лв0.2018771784
1 STELLA / SEK
kr0.444775062
1 STELLA / BGN
лв0.0774323424
1 STELLA / HUF
Ft15.8441321568
1 STELLA / CZK
0.9775833228
1 STELLA / KWD
د.ك0.0140576574
1 STELLA / ILS
0.156708312