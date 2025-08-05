Stink Coin (STINKCOIN) Nedir?

Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit.

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Stink Coin (STINKCOIN) Kaynağı Resmi Websitesi

Stink Coin (STINKCOIN) Token Ekonomisi

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