STIX (STIX) Nedir?

STIX is a derivative project of Stickerly, one of the world’s largest Web2 User-generated content sticker publishing platforms with 30 million monthly active users and over 400 million lifetime users. The Stickerly app provides an easy-to-use interface for creating and publishing memes that are then immediately usable as stickers in messenger apps like Telegram and Whatsapp. The global user base of Stickerly features heavy presence from regions such as Latin America, Southeast Asia, India, and also Europe. Unlike its Web2 legacy product, however, the Web3 STIX provides more engaging aspects other than just the publishing of UGC memes. Through regular competitions, creators submit memes on STIX that are then voted on by the STIX users. Winning memes with the most votes are then promoted on Stickerly, available to a global audience to download and use. The creators of winning memes, as well as the STIX users who correctly voted on said memes, stand to win on-chain rewards from a recurring weekly prize pool of $STIX tokens.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

STIX (STIX) Kaynağı Resmi Websitesi

STIX (STIX) Token Ekonomisi

STIX (STIX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STIX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!