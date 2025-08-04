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STON Fiyatı (STON)

Listelenmedi

STON (STON) Canlı Fiyat Grafiği

$0,874283
$0,874283$0,874283
+%0,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü STON (STON) Fiyatı

STON (STON), şu anda 0,873236 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,00M USD piyasa değerine sahiptir. STON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

STON Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,60
STON 24 saatlik fiyat değişimi
4,58M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında STON (STON) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, STON / USD fiyat değişimi, $ +0,0052304.
Son 30 gün içerisinde, STON / USD fiyat değişimi, $ +0,0918169231.
Son 60 gün içerisinde, STON / USD fiyat değişimi, $ -0,2300404017.
Son 90 gün içerisinde, STON / USD fiyat değişimi, $ -0,877664619474226.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0052304+%0,60
30 Gün$ +0,0918169231+%10,51
60 Gün$ -0,2300404017-%26,34
90 Gün$ -0,877664619474226-%50,12

STON (STON) Fiyat Analizi

En güncel STON fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,8533
$ 0,8533$ 0,8533

$ 0,895614
$ 0,895614$ 0,895614

$ 70,01
$ 70,01$ 70,01

-%0,88

+%0,60

+%10,23

STON (STON) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,00M
$ 4,00M$ 4,00M

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4,58M
4,58M 4,58M

STON (STON) Nedir?

STON.fi is a decentralized automated market maker (AMM) built on the TON blockchain providing virtually zero fees, low slippage, an extremely easy interface, and direct integration with TON wallets.

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STON (STON) Kaynağı

Resmi Websitesi

STON (STON) Token Ekonomisi

STON (STON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STON Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STON / VND
22.979,20534
1 STON / AUD
A$1,34478344
1 STON / GBP
0,654927
1 STON / EUR
0,75098296
1 STON / USD
$0,873236
1 STON / MYR
RM3,69378828
1 STON / TRY
35,51450812
1 STON / JPY
¥128,365692
1 STON / ARS
ARS$1.191,312213
1 STON / RUB
69,7278946
1 STON / INR
76,53040304
1 STON / IDR
Rp14.315,34197184
1 STON / KRW
1.207,79017632
1 STON / PHP
50,02769044
1 STON / EGP
￡E.42,29081948
1 STON / BRL
R$4,82026272
1 STON / CAD
C$1,19633332
1 STON / BDT
106,34268008
1 STON / NGN
1.331,15222604
1 STON / UAH
36,43140592
1 STON / VES
Bs107,408028
1 STON / CLP
$844,419212
1 STON / PKR
Rs247,51001184
1 STON / KZT
471,5037782
1 STON / THB
฿28,2928464
1 STON / TWD
NT$26,04862988
1 STON / AED
د.إ3,20477612
1 STON / CHF
Fr0,6985888
1 STON / HKD
HK$6,8549026
1 STON / MAD
.د.م7,91151816
1 STON / MXN
$16,39937208
1 STON / PLN
3,22224084
1 STON / RON
лв3,82477368
1 STON / SEK
kr8,4267274
1 STON / BGN
лв1,46703648
1 STON / HUF
Ft300,18360736
1 STON / CZK
18,52133556
1 STON / KWD
د.ك0,26633698
1 STON / ILS
2,9690024