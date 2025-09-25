Bugünkü canlı STONED fiyatı 0 USD. STONED / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. STONED fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı STONED fiyatı 0 USD. STONED / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. STONED fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

STONED Fiyatı (STONED)

Listelenmedi

1 STONED / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%2,501D
mexc
USD
STONED (STONED) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:39:05 (UTC+8)

STONED (STONED) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%0,25

-%2,71

--

--

STONED (STONED) canlı fiyatı --. STONED, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STONED için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STONED son bir saatte +%0,25 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,71 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

STONED (STONED) Piyasa Bilgileri

$ 43,11K
$ 43,11K$ 43,11K

--
----

$ 43,11K
$ 43,11K$ 43,11K

100,00B
100,00B 100,00B

100.000.000.000,0
100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki STONED piyasa değeri $ 43,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STONED arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,11K.

STONED (STONED) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, STONED / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, STONED / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, STONED / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, STONED / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%2,71
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

STONED (STONED) Nedir?

Stoned Nouns born on eth in 2022 and we bridged the project to base on this 2025 was first ever NFT collection minted out using bankrbot. We are now developing our project to become a real CC0 Cannabis brand from web3 providing physical goods born on web3. Funded by NounsDAO we are now working for our next phygital drop to bring real cannabis products and merchandise to holders. We have our Ecosystems token $STONED and we are planning to make what REKT made for drinks

STONED (STONED) Kaynağı

Resmi Websitesi

STONED Fiyat Tahmini (USD)

STONED (STONED) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? STONED (STONED) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak STONED için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

STONED fiyat tahminini hemen kontrol edin!

STONED Varlığından Yerel Para Birimlerine

STONED (STONED) Token Ekonomisi

STONED (STONED) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STONED tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: STONED (STONED) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü STONED (STONED) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı STONED fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
STONED / USD güncel fiyatı nedir?
STONED / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
STONED varlığının piyasa değeri nedir?
STONED piyasa değeri $ 43,11K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki STONED arzı nedir?
Dolaşımdaki STONED arzı, 100,00B USD.
STONED için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
STONED, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük STONED fiyatı (ATL) nedir?
STONED, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
STONED işlem hacmi nedir?
STONED için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
STONED bu yıl daha da yükselir mi?
STONED piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için STONED fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:39:05 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.