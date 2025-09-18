Strategic ETH Reserve (SΞR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,186684 $ 0,186684 $ 0,186684 24 sa Düşük $ 0,270974 $ 0,270974 $ 0,270974 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,186684$ 0,186684 $ 0,186684 24 sa Yüksek $ 0,270974$ 0,270974 $ 0,270974 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,270974$ 0,270974 $ 0,270974 En Düşük Fiyat $ 0,186684$ 0,186684 $ 0,186684 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%18,28 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Strategic ETH Reserve (SΞR) canlı fiyatı $0,188714. SΞR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,186684 ve en yüksek $ 0,270974 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SΞR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,270974, en düşük fiyatı ise $ 0,186684 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SΞR son bir saatte +%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,28 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Strategic ETH Reserve (SΞR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,87M$ 18,87M $ 18,87M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,87M$ 18,87M $ 18,87M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Strategic ETH Reserve piyasa değeri $ 18,87M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SΞR arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,87M.