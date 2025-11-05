Strategy Punks ($STRPNK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00242568 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,06 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,47

Strategy Punks ($STRPNK) canlı fiyatı --. $STRPNK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $STRPNK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00242568, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $STRPNK son bir saatte -%2,24 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,06 ve son 7 günde +%0,47 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Strategy Punks ($STRPNK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 785,43K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 785,43K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Strategy Punks piyasa değeri $ 785,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $STRPNK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 785,43K.