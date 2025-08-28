Stray Dog (STRAYDOG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00122015 $ 0,00122015 $ 0,00122015 24 sa Düşük $ 0,0018681 $ 0,0018681 $ 0,0018681 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00122015$ 0,00122015 $ 0,00122015 24 sa Yüksek $ 0,0018681$ 0,0018681 $ 0,0018681 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0018681$ 0,0018681 $ 0,0018681 En Düşük Fiyat $ 0,00122015$ 0,00122015 $ 0,00122015 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,96 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%17,25 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Stray Dog (STRAYDOG) canlı fiyatı $0,00178763. STRAYDOG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00122015 ve en yüksek $ 0,0018681 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STRAYDOG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0018681, en düşük fiyatı ise $ 0,00122015 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STRAYDOG son bir saatte -%0,96 değişim gösterdi, 24 saatte +%17,25 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Stray Dog (STRAYDOG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,23M$ 1,23M $ 1,23M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,23M$ 1,23M $ 1,23M Dolaşım Arzı 690,00M 690,00M 690,00M Toplam Arz 690.000.000,0 690.000.000,0 690.000.000,0

Şu anki Stray Dog piyasa değeri $ 1,23M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STRAYDOG arzı 690,00M olup, toplam arzı 690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,23M.