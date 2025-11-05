StreamerCoin (STREAMER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03801292 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,37 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,67 Fiyat Değişimi (7 G) -%38,36

StreamerCoin (STREAMER) canlı fiyatı --. STREAMER, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STREAMER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03801292, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STREAMER son bir saatte -%0,37 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,67 ve son 7 günde -%38,36 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

StreamerCoin (STREAMER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 100,77K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 100,77K Dolaşım Arzı 999,94M Toplam Arz 999.937.370,651525

Şu anki StreamerCoin piyasa değeri $ 100,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STREAMER arzı 999,94M olup, toplam arzı 999937370.651525. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 100,77K.