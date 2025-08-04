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StreetVision by NATIX Fiyatı (SN72)

Listelenmedi

StreetVision by NATIX (SN72) Canlı Fiyat Grafiği

$1,34
$1,34$1,34
+%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü StreetVision by NATIX (SN72) Fiyatı

StreetVision by NATIX (SN72), şu anda 1,34 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,24M USD piyasa değerine sahiptir. SN72 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

StreetVision by NATIX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,43
StreetVision by NATIX 24 saatlik fiyat değişimi
1,68M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında StreetVision by NATIX (SN72) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, StreetVision by NATIX / USD fiyat değişimi, $ +0,01892948.
Son 30 gün içerisinde, StreetVision by NATIX / USD fiyat değişimi, $ -0,1342421380.
Son 60 gün içerisinde, StreetVision by NATIX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, StreetVision by NATIX / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01892948+%1,43
30 Gün$ -0,1342421380-%10,01
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

StreetVision by NATIX (SN72) Fiyat Analizi

En güncel StreetVision by NATIX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,3
$ 1,3$ 1,3

$ 1,35
$ 1,35$ 1,35

$ 3,55
$ 3,55$ 3,55

+%0,14

+%1,43

-%21,41

StreetVision by NATIX (SN72) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,24M
$ 2,24M$ 2,24M

--
----

1,68M
1,68M 1,68M

StreetVision by NATIX (SN72) Nedir?

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StreetVision by NATIX (SN72) Kaynağı

Resmi Websitesi

StreetVision by NATIX (SN72) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SN72 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN72 / VND
35.262,1
1 SN72 / AUD
A$2,0636
1 SN72 / GBP
1,005
1 SN72 / EUR
1,1524
1 SN72 / USD
$1,34
1 SN72 / MYR
RM5,6682
1 SN72 / TRY
54,4978
1 SN72 / JPY
¥196,98
1 SN72 / ARS
ARS$1.828,095
1 SN72 / RUB
106,999
1 SN72 / INR
117,4376
1 SN72 / IDR
Rp21.967,2096
1 SN72 / KRW
1.850,8214
1 SN72 / PHP
76,7686
1 SN72 / EGP
￡E.64,8962
1 SN72 / BRL
R$7,3968
1 SN72 / CAD
C$1,8358
1 SN72 / BDT
163,1852
1 SN72 / NGN
2.042,6826
1 SN72 / UAH
55,9048
1 SN72 / VES
Bs164,82
1 SN72 / CLP
$1.295,78
1 SN72 / PKR
Rs379,8096
1 SN72 / KZT
723,533
1 SN72 / THB
฿43,416
1 SN72 / TWD
NT$39,9722
1 SN72 / AED
د.إ4,9178
1 SN72 / CHF
Fr1,072
1 SN72 / HKD
HK$10,519
1 SN72 / MAD
.د.م12,1404
1 SN72 / MXN
$25,1652
1 SN72 / PLN
4,9312
1 SN72 / RON
лв5,8692
1 SN72 / SEK
kr12,931
1 SN72 / BGN
лв2,2512
1 SN72 / HUF
Ft460,6384
1 SN72 / CZK
28,4214
1 SN72 / KWD
د.ك0,4087
1 SN72 / ILS
4,556