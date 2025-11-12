Bugünkü Stride Fiyatı

Bugünkü Stride (STRD) fiyatı $ 0,05176 olup, son 24 saatte % 2,42 değişim gösterdi. Mevcut STRD / USD dönüşüm oranı STRD başına $ 0,05176 şeklindedir.

Stride, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.789.813 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 92,52M STRD şeklindedir. Son 24 saat içinde STRD, $ 0,0516 (en düşük) ile $ 0,053128 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 7,77 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04629881 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STRD, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde +%3,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Stride (STRD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,79M$ 4,79M $ 4,79M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,79M$ 4,79M $ 4,79M Dolaşım Arzı 92,52M 92,52M 92,52M Toplam Arz 92.520.555,426484 92.520.555,426484 92.520.555,426484

Şu anki Stride piyasa değeri $ 4,79M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STRD arzı 92,52M olup, toplam arzı 92520555.426484. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,79M.