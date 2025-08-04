Stride Staked Atom Fiyatı (STATOM)
Stride Staked Atom (STATOM), şu anda 6,93 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 15,70M USD piyasa değerine sahiptir. STATOM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Stride Staked Atom / USD fiyat değişimi, $ +0,060859.
Son 30 gün içerisinde, Stride Staked Atom / USD fiyat değişimi, $ +0,5471498340.
Son 60 gün içerisinde, Stride Staked Atom / USD fiyat değişimi, $ +0,0773048430.
Son 90 gün içerisinde, Stride Staked Atom / USD fiyat değişimi, $ +0,64059910380693.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,060859
|+%0,89
|30 Gün
|$ +0,5471498340
|+%7,90
|60 Gün
|$ +0,0773048430
|+%1,12
|90 Gün
|$ +0,64059910380693
|+%10,19
En güncel Stride Staked Atom fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,41
+%0,89
-%12,82
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Stride Staked ATOM, or stATOM, is a representative token for staked ATOM. It is derived through the process of liquid staking ATOM using the Stride protocol. It can be converted back to the original tokens at any point. stATOM permits seamless transactions, transfers, and participation in DeFi activities. In the broader context of the Cosmos ecosystem, where ATOM serves as the central token of the Cosmos Hub, stATOM is a versatile asset, offering the benefits of DeFi engagement alongside a 20.89% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
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|1 STATOM / VND
₫182.362,95
|1 STATOM / AUD
A$10,6722
|1 STATOM / GBP
￡5,1975
|1 STATOM / EUR
€5,9598
|1 STATOM / USD
$6,93
|1 STATOM / MYR
RM29,3139
|1 STATOM / TRY
₺281,8431
|1 STATOM / JPY
¥1.018,71
|1 STATOM / ARS
ARS$9.454,2525
|1 STATOM / RUB
₽553,3605
|1 STATOM / INR
₹607,3452
|1 STATOM / IDR
Rp113.606,5392
|1 STATOM / KRW
₩9.571,7853
|1 STATOM / PHP
₱397,0197
|1 STATOM / EGP
￡E.335,6199
|1 STATOM / BRL
R$38,2536
|1 STATOM / CAD
C$9,4941
|1 STATOM / BDT
৳843,9354
|1 STATOM / NGN
₦10.564,0227
|1 STATOM / UAH
₴289,1196
|1 STATOM / VES
Bs852,39
|1 STATOM / CLP
$6.701,31
|1 STATOM / PKR
Rs1.964,2392
|1 STATOM / KZT
₸3.741,8535
|1 STATOM / THB
฿224,532
|1 STATOM / TWD
NT$206,7219
|1 STATOM / AED
د.إ25,4331
|1 STATOM / CHF
Fr5,544
|1 STATOM / HKD
HK$54,4005
|1 STATOM / MAD
.د.م62,7858
|1 STATOM / MXN
$130,1454
|1 STATOM / PLN
zł25,5024
|1 STATOM / RON
лв30,3534
|1 STATOM / SEK
kr66,8745
|1 STATOM / BGN
лв11,6424
|1 STATOM / HUF
Ft2.382,2568
|1 STATOM / CZK
Kč146,9853
|1 STATOM / KWD
د.ك2,11365
|1 STATOM / ILS
₪23,562