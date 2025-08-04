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Stride Staked TIA Fiyatı (STTIA)

Listelenmedi

Stride Staked TIA (STTIA) Canlı Fiyat Grafiği

$1,84
$1,84$1,84
-%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Stride Staked TIA (STTIA) Fiyatı

Stride Staked TIA (STTIA), şu anda 1,84 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,01M USD piyasa değerine sahiptir. STTIA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Stride Staked TIA Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,25
Stride Staked TIA 24 saatlik fiyat değişimi
1,09M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Stride Staked TIA (STTIA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Stride Staked TIA / USD fiyat değişimi, $ -0,004769591815422.
Son 30 gün içerisinde, Stride Staked TIA / USD fiyat değişimi, $ +0,1731964400.
Son 60 gün içerisinde, Stride Staked TIA / USD fiyat değişimi, $ -0,4269880080.
Son 90 gün içerisinde, Stride Staked TIA / USD fiyat değişimi, $ -0,733677843033696.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,004769591815422-%0,25
30 Gün$ +0,1731964400+%9,41
60 Gün$ -0,4269880080-%23,20
90 Gün$ -0,733677843033696-%28,50

Stride Staked TIA (STTIA) Fiyat Analizi

En güncel Stride Staked TIA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,84
$ 1,84$ 1,84

$ 1,89
$ 1,89$ 1,89

$ 20,73
$ 20,73$ 20,73

+%0,24

-%0,25

-%20,92

Stride Staked TIA (STTIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,01M
$ 2,01M$ 2,01M

--
----

1,09M
1,09M 1,09M

Stride Staked TIA (STTIA) Nedir?

stTIA is the liquid staking token for Celestia's native TIA token, issued by the Stride Protocol

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Stride Staked TIA (STTIA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Stride Staked TIA (STTIA) Token Ekonomisi

Stride Staked TIA (STTIA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STTIA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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STTIA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STTIA / VND
48.419,6
1 STTIA / AUD
A$2,8336
1 STTIA / GBP
1,38
1 STTIA / EUR
1,5824
1 STTIA / USD
$1,84
1 STTIA / MYR
RM7,7832
1 STTIA / TRY
74,8328
1 STTIA / JPY
¥270,48
1 STTIA / ARS
ARS$2.510,22
1 STTIA / RUB
146,924
1 STTIA / INR
161,2576
1 STTIA / IDR
Rp30.163,9296
1 STTIA / KRW
2.541,4264
1 STTIA / PHP
105,4136
1 STTIA / EGP
￡E.89,1112
1 STTIA / BRL
R$10,1568
1 STTIA / CAD
C$2,5208
1 STTIA / BDT
224,0752
1 STTIA / NGN
2.804,8776
1 STTIA / UAH
76,7648
1 STTIA / VES
Bs226,32
1 STTIA / CLP
$1.779,28
1 STTIA / PKR
Rs521,5296
1 STTIA / KZT
993,508
1 STTIA / THB
฿59,616
1 STTIA / TWD
NT$54,8872
1 STTIA / AED
د.إ6,7528
1 STTIA / CHF
Fr1,472
1 STTIA / HKD
HK$14,444
1 STTIA / MAD
.د.م16,6704
1 STTIA / MXN
$34,5552
1 STTIA / PLN
6,7712
1 STTIA / RON
лв8,0408
1 STTIA / SEK
kr17,756
1 STTIA / BGN
лв3,1096
1 STTIA / HUF
Ft632,5184
1 STTIA / CZK
39,0264
1 STTIA / KWD
د.ك0,5612
1 STTIA / ILS
6,256