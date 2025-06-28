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Strike Fiyatı (STRIKE)

Strike (STRIKE) Canlı Fiyat Grafiği

$5,71
$5,71$5,71
%0,001D
USD

Bugünkü Strike (STRIKE) Fiyatı

Strike (STRIKE), şu anda 5,71 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 32,00M USD piyasa değerine sahiptir. STRIKE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Strike Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,13
Strike 24 saatlik fiyat değişimi
5,61M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Strike (STRIKE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Strike / USD fiyat değişimi, $ -0,007895283766909.
Son 30 gün içerisinde, Strike / USD fiyat değişimi, $ -0,9754615690.
Son 60 gün içerisinde, Strike / USD fiyat değişimi, $ -1,4015960140.
Son 90 gün içerisinde, Strike / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,007895283766909-%0,13
30 Gün$ -0,9754615690-%17,08
60 Gün$ -1,4015960140-%24,54
90 Gün$ 0--

Strike (STRIKE) Fiyat Analizi

En güncel Strike fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 5,66
$ 5,66$ 5,66

$ 5,85
$ 5,85$ 5,85

$ 78,95
$ 78,95$ 78,95

+%0,08

-%0,13

-%4,49

Strike (STRIKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 32,00M
$ 32,00M$ 32,00M

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5,61M
5,61M 5,61M

Strike (STRIKE) Nedir?

Strike enables users and developers to supply digital assets onto the platform to earn from dyanmic rates provided by the protocol and use that supplied asset as collateral to borrow other supported digital assets all on-chain.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Strike (STRIKE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Strike (STRIKE) Token Ekonomisi

Strike (STRIKE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STRIKE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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STRIKE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STRIKE / VND
150.258,65
1 STRIKE / AUD
A$8,7363
1 STRIKE / GBP
4,1112
1 STRIKE / EUR
4,8535
1 STRIKE / USD
$5,71
1 STRIKE / MYR
RM24,0962
1 STRIKE / TRY
227,829
1 STRIKE / JPY
¥822,24
1 STRIKE / RUB
448,1779
1 STRIKE / INR
488,205
1 STRIKE / IDR
Rp92.096,7613
1 STRIKE / KRW
7.789,8675
1 STRIKE / PHP
322,9576
1 STRIKE / EGP
￡E.284,7577
1 STRIKE / BRL
R$31,2908
1 STRIKE / CAD
C$7,8227
1 STRIKE / BDT
697,9904
1 STRIKE / NGN
8.811,672
1 STRIKE / UAH
237,9357
1 STRIKE / VES
Bs605,26
1 STRIKE / PKR
Rs1.619,8128
1 STRIKE / KZT
2.969,3142
1 STRIKE / THB
฿185,1753
1 STRIKE / TWD
NT$166,161
1 STRIKE / AED
د.إ20,9557
1 STRIKE / CHF
Fr4,5109
1 STRIKE / HKD
HK$44,7664
1 STRIKE / MAD
.د.م51,6184
1 STRIKE / MXN
$107,4622
1 STRIKE / PLN
20,6131