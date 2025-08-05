SUICY the Seal Fiyatı (SUICY)
SUICY the Seal (SUICY), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 43,22K USD piyasa değerine sahiptir. SUICY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki SUICY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SUICY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, SUICY the Seal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SUICY the Seal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SUICY the Seal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SUICY the Seal / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,06
|30 Gün
|$ 0
|-%0,36
|60 Gün
|$ 0
|+%151,32
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SUICY the Seal fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,85
+%1,06
-%14,25
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
**SUICY the Seal** is a meme token hosted on the Sui blockchain, created primarily for entertainment purposes. With an adorable cartoon seal as its mascot, SUICY the Seal leverages internet culture to foster a sense of community and amusement. The project focuses on bringing fun and lightheartedness to the world of cryptocurrencies, without the traditional emphasis on practical utility or financial gain. The core idea behind SUICY the Seal is to engage users through humor and memes, creating a token that represents a playful and carefree approach to digital currencies. The token doesn't claim to offer revolutionary technology or significant returns on investment, but rather aims to provide a platform for users to share laughs and enjoy the lighter side of the crypto space. By embracing the meme culture, SUICY the Seal encourages a communal atmosphere where participants can bond over shared jokes and the whimsical nature of the token. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or new to the space, SUICY the Seal offers a refreshing and entertaining experience on the Sui blockchain. 🦭
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
SUICY the Seal (SUICY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUICY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 SUICY / VND
₫--
|1 SUICY / AUD
A$--
|1 SUICY / GBP
￡--
|1 SUICY / EUR
€--
|1 SUICY / USD
$--
|1 SUICY / MYR
RM--
|1 SUICY / TRY
₺--
|1 SUICY / JPY
¥--
|1 SUICY / ARS
ARS$--
|1 SUICY / RUB
₽--
|1 SUICY / INR
₹--
|1 SUICY / IDR
Rp--
|1 SUICY / KRW
₩--
|1 SUICY / PHP
₱--
|1 SUICY / EGP
￡E.--
|1 SUICY / BRL
R$--
|1 SUICY / CAD
C$--
|1 SUICY / BDT
৳--
|1 SUICY / NGN
₦--
|1 SUICY / UAH
₴--
|1 SUICY / VES
Bs--
|1 SUICY / CLP
$--
|1 SUICY / PKR
Rs--
|1 SUICY / KZT
₸--
|1 SUICY / THB
฿--
|1 SUICY / TWD
NT$--
|1 SUICY / AED
د.إ--
|1 SUICY / CHF
Fr--
|1 SUICY / HKD
HK$--
|1 SUICY / MAD
.د.م--
|1 SUICY / MXN
$--
|1 SUICY / PLN
zł--
|1 SUICY / RON
лв--
|1 SUICY / SEK
kr--
|1 SUICY / BGN
лв--
|1 SUICY / HUF
Ft--
|1 SUICY / CZK
Kč--
|1 SUICY / KWD
د.ك--
|1 SUICY / ILS
₪--