Bugünkü SurfCash Fiyatı

Bugünkü SurfCash (SURF) fiyatı $ 0,00158329 olup, son 24 saatte % 3,95 değişim gösterdi. Mevcut SURF / USD dönüşüm oranı SURF başına $ 0,00158329 şeklindedir.

SurfCash, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.294.230 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 816,99M SURF şeklindedir. Son 24 saat içinde SURF, $ 0,00150447 (en düşük) ile $ 0,00199964 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00468639 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00092404 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SURF, son bir saatte -%5,50 ve son 7 günde +%26,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SurfCash (SURF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,29M$ 1,29M $ 1,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,58M$ 1,58M $ 1,58M Dolaşım Arzı 816,99M 816,99M 816,99M Toplam Arz 999.997.290,9259346 999.997.290,9259346 999.997.290,9259346

Şu anki SurfCash piyasa değeri $ 1,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SURF arzı 816,99M olup, toplam arzı 999997290.9259346. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,58M.