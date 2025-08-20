SRG Hakkında Daha Fazla Bilgi

SURGE Logosu

SURGE Fiyatı (SRG)

Listelenmedi

1 SRG / USD Canlı Fiyatı:

-%7,501D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
SURGE (SRG) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:53:55 (UTC+8)

SURGE (SRG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00720598
24 sa Düşük
$ 0,00805001
24 sa Yüksek

$ 0,00720598
$ 0,00805001
$ 0,0462874
$ 0,0035741
-%0,02

-%7,40

-%15,39

-%15,39

SURGE (SRG) canlı fiyatı $0,00737119. SRG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00720598 ve en yüksek $ 0,00805001 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SRG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0462874, en düşük fiyatı ise $ 0,0035741 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SRG son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,40 ve son 7 günde -%15,39 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SURGE (SRG) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 737,12K
$ 737,12K$ 737,12K

0,00
100.000.000,0
Şu anki SURGE piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SRG arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 737,12K.

SURGE (SRG) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, SURGE / USD fiyat değişimi, $ -0,000589064201513221.
Son 30 gün içerisinde, SURGE / USD fiyat değişimi, $ -0,0034013125.
Son 60 gün içerisinde, SURGE / USD fiyat değişimi, $ -0,0017769359.
Son 90 gün içerisinde, SURGE / USD fiyat değişimi, $ -0,007298752765453982.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000589064201513221-%7,40
30 Gün$ -0,0034013125-%46,14
60 Gün$ -0,0017769359-%24,10
90 Gün$ -0,007298752765453982-%49,75

SURGE (SRG) Nedir?

Surge is Radix's first decentralized exchange for perpetual futures, enabling leveraged trading on major crypto markets. Traders can take long or short positions across various tokens, with the flexibility to use high-quality collateral for margin. They can also set up separate accounts to segregate collateral and organise trades, giving them tailored control over their exposure. For liquidity providers (LPs), Surge offers an opportunity to support the platform by staking xUSDC, allowing them to earn a share of trading fees generated from platform activity in return for taking the other side of traders' positions. Surge’s pricing relies on an Oracle system, ensuring accurate and reliable market prices, supported by a system of Keepers.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

SURGE (SRG) Kaynağı

SURGE Fiyat Tahmini (USD)

SURGE (SRG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? SURGE (SRG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak SURGE için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

SURGE fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SRG Varlığından Yerel Para Birimlerine

SURGE (SRG) Token Ekonomisi

SURGE (SRG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SRG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: SURGE (SRG) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü SURGE (SRG) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SRG fiyatı, 0,00737119 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SRG / USD güncel fiyatı nedir?
SRG / USD güncel fiyatı $ 0,00737119. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
SURGE varlığının piyasa değeri nedir?
SRG piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SRG arzı nedir?
Dolaşımdaki SRG arzı, 0,00 USD.
SRG için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SRG, ATH fiyatı olan 0,0462874 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SRG fiyatı (ATL) nedir?
SRG, ATL fiyatı olan 0,0035741 USD değerine düştü.
SRG işlem hacmi nedir?
SRG için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SRG bu yıl daha da yükselir mi?
SRG piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SRG fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:53:55 (UTC+8)

SURGE (SRG) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın
08-19 03:40:00Para Birimi Politikası
ABD SEC Birden Fazla Kripto ETF Başvurusu Hakkındaki Kararını Erteliyor
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı

