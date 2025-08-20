SURGE (SRG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00720598 $ 0,00720598 $ 0,00720598 24 sa Düşük $ 0,00805001 $ 0,00805001 $ 0,00805001 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00720598$ 0,00720598 $ 0,00720598 24 sa Yüksek $ 0,00805001$ 0,00805001 $ 0,00805001 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0462874$ 0,0462874 $ 0,0462874 En Düşük Fiyat $ 0,0035741$ 0,0035741 $ 0,0035741 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,40 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,39 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,39

SURGE (SRG) canlı fiyatı $0,00737119. SRG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00720598 ve en yüksek $ 0,00805001 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SRG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0462874, en düşük fiyatı ise $ 0,0035741 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SRG son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,40 ve son 7 günde -%15,39 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

SURGE (SRG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 737,12K$ 737,12K $ 737,12K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki SURGE piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SRG arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 737,12K.