Bugünkü SURGE Fiyatı

Bugünkü SURGE (SURGE) fiyatı $ 0,04041 olup, son 24 saatte % 0,84 değişim gösterdi. Mevcut SURGE / USD dönüşüm oranı SURGE başına $ 0,04041 şeklindedir.

SURGE, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SURGE şeklindedir. Son 24 saat içinde SURGE, $ 0,03982 (en düşük) ile $ 0,04445 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SURGE, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde -%9,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,26K seviyesine ulaştı.

SURGE (SURGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,26K$ 55,26K $ 55,26K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki SURGE piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,26K. Dolaşımdaki SURGE arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.