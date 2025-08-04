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Swarm Network Fiyatı (SWM)

Listelenmedi

Swarm Network (SWM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00429801
$0,00429801$0,00429801
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Swarm Network (SWM) Fiyatı

Swarm Network (SWM), şu anda 0,00429801 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 338,06K USD piyasa değerine sahiptir. SWM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Swarm Network Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Swarm Network 24 saatlik fiyat değişimi
78,65M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Swarm Network (SWM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Swarm Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Swarm Network / USD fiyat değişimi, $ +0,0020942285.
Son 60 gün içerisinde, Swarm Network / USD fiyat değişimi, $ +0,0016195851.
Son 90 gün içerisinde, Swarm Network / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0020942285+%48,73
60 Gün$ +0,0016195851+%37,68
90 Gün$ 0--

Swarm Network (SWM) Fiyat Analizi

En güncel Swarm Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2,16
$ 2,16$ 2,16

--

--

-%2,41

Swarm Network (SWM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 338,06K
$ 338,06K$ 338,06K

--
----

78,65M
78,65M 78,65M

Swarm Network (SWM) Nedir?

Swarm is the blockchain for private equity. We bring high-return alternative asset classes to everyone and use AI to continuously improve investments.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Swarm Network (SWM) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Swarm Network (SWM) Token Ekonomisi

Swarm Network (SWM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SWM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SWM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SWM / VND
113,10213315
1 SWM / AUD
A$0,0066189354
1 SWM / GBP
0,0032235075
1 SWM / EUR
0,0036962886
1 SWM / USD
$0,00429801
1 SWM / MYR
RM0,0181805823
1 SWM / TRY
0,1748000667
1 SWM / JPY
¥0,63180747
1 SWM / ARS
ARS$5,8635601425
1 SWM / RUB
0,3434969592
1 SWM / INR
0,3777520989
1 SWM / IDR
Rp70,4591690544
1 SWM / KRW
5,9529157704
1 SWM / PHP
0,2463189531
1 SWM / EGP
￡E.0,2081956044
1 SWM / BRL
R$0,023639055
1 SWM / CAD
C$0,0058882737
1 SWM / BDT
0,5234116578
1 SWM / NGN
6,5518434639
1 SWM / UAH
0,1793129772
1 SWM / VES
Bs0,53725125
1 SWM / CLP
$4,14757965
1 SWM / PKR
Rs1,2217093425
1 SWM / KZT
2,3207104995
1 SWM / THB
฿0,1390836036
1 SWM / TWD
NT$0,1284245388
1 SWM / AED
د.إ0,0157736967
1 SWM / CHF
Fr0,003438408
1 SWM / HKD
HK$0,0337393785
1 SWM / MAD
.د.م0,0389399706
1 SWM / MXN
$0,0808885482
1 SWM / PLN
0,0158596569
1 SWM / RON
лв0,0188252838
1 SWM / SEK
kr0,0415187766
1 SWM / BGN
лв0,0072206568
1 SWM / HUF
Ft1,4825555694
1 SWM / CZK
0,0912897324
1 SWM / KWD
د.ك0,00131089305
1 SWM / ILS
0,0146562141