Swop (SWOP) Nedir?

The $SWOP token is the native utility and incentive layer of the Swop ecosystem. It powers and rewards the protocol through: -Staking for Discoverability: Stake $SWOP to boost visibility of posts, products, or profiles -Fee Discounts: Reduced fees on mints, redemptions, and swaps -Access Control: Gate premium templates, analytics, or advanced SmartSite tools -Governance (future): Vote on protocol upgrades, partner templates, and funding rounds $SWOP aligns creators, users, and developers through shared ownership of the interaction layer itself.

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Swop (SWOP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Swop (SWOP) Token Ekonomisi

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