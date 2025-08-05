SWORD (SWORD) Nedir?

SWORD is the first community token to be launched on the Arena platform (https://starsarena.com/SwordAvax/) through a fair and transparent public sale. SWORD is led by early adopters of Arena and supports charitable causes through its foundation and community. SWORD is part of the Avalanche ecosystem.

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SWORD (SWORD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

SWORD (SWORD) Token Ekonomisi

SWORD (SWORD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SWORD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!