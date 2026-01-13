Bugünkü Sylo Fiyatı

Bugünkü Sylo (SYLO) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,47 değişim gösterdi. Mevcut SYLO / USD dönüşüm oranı SYLO başına $ 0 şeklindedir.

Sylo, şu anda piyasa değeri açısından $ 92.334 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,42B SYLO şeklindedir. Son 24 saat içinde SYLO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01482212 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SYLO, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde -%19,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Sylo (SYLO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 92,33K$ 92,33K $ 92,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 143,83K$ 143,83K $ 143,83K Dolaşım Arzı 6,42B 6,42B 6,42B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

