Bugünkü SYNAPZ Fiyatı

Bugünkü SYNAPZ (SYNAPZ) fiyatı $ 0,00100132 olup, son 24 saatte % 0,72 değişim gösterdi. Mevcut SYNAPZ / USD dönüşüm oranı SYNAPZ başına $ 0,00100132 şeklindedir.

SYNAPZ, şu anda piyasa değeri açısından $ 995.847 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M SYNAPZ şeklindedir. Son 24 saat içinde SYNAPZ, $ 0,00093824 (en düşük) ile $ 0,0010432 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00127004 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00048598 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SYNAPZ, son bir saatte +%0,22 ve son 7 günde +%38,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

SYNAPZ (SYNAPZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 995,85K$ 995,85K $ 995,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 995,85K$ 995,85K $ 995,85K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.993.662,96681 999.993.662,96681 999.993.662,96681

Şu anki SYNAPZ piyasa değeri $ 995,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SYNAPZ arzı 999,99M olup, toplam arzı 999993662.96681. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 995,85K.