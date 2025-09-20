Synthetix sUSD (SUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,963249 $ 0,963249 $ 0,963249 24 sa Düşük $ 0,975114 $ 0,975114 $ 0,975114 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,963249$ 0,963249 $ 0,963249 24 sa Yüksek $ 0,975114$ 0,975114 $ 0,975114 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,45$ 2,45 $ 2,45 En Düşük Fiyat $ 0,429697$ 0,429697 $ 0,429697 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,66 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,22 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,22

Synthetix sUSD (SUSD) canlı fiyatı $0,973373. SUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,963249 ve en yüksek $ 0,975114 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,45, en düşük fiyatı ise $ 0,429697 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUSD son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,66 ve son 7 günde +%0,22 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Synthetix sUSD (SUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 46,84M$ 46,84M $ 46,84M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 46,84M$ 46,84M $ 46,84M Dolaşım Arzı 48,22M 48,22M 48,22M Toplam Arz 48.221.524,95090902 48.221.524,95090902 48.221.524,95090902

Şu anki Synthetix sUSD piyasa değeri $ 46,84M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUSD arzı 48,22M olup, toplam arzı 48221524.95090902. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 46,84M.