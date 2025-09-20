Bugünkü canlı Synthetix sUSD fiyatı 0,973373 USD. SUSD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SUSD fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Synthetix sUSD fiyatı 0,973373 USD. SUSD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. SUSD fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Synthetix sUSD Fiyatı (SUSD)

1 SUSD / USD Canlı Fiyatı:

$0,973389
$0,973389
+%0,601D
USD
Synthetix sUSD (SUSD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 13:51:13 (UTC+8)

Synthetix sUSD (SUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%0,01

+%0,66

+%0,22

+%0,22

Synthetix sUSD (SUSD) canlı fiyatı $0,973373. SUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,963249 ve en yüksek $ 0,975114 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,45, en düşük fiyatı ise $ 0,429697 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUSD son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,66 ve son 7 günde +%0,22 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Synthetix sUSD (SUSD) Piyasa Bilgileri

Şu anki Synthetix sUSD piyasa değeri $ 46,84M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUSD arzı 48,22M olup, toplam arzı 48221524.95090902. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 46,84M.

Synthetix sUSD (SUSD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Synthetix sUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,00634312.
Son 30 gün içerisinde, Synthetix sUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0228813711.
Son 60 gün içerisinde, Synthetix sUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,1742559599.
Son 90 gün içerisinde, Synthetix sUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,015158197671161.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00634312+%0,66
30 Gün$ -0,0228813711-%2,35
60 Gün$ +0,1742559599+%17,90
90 Gün$ +0,015158197671161+%1,58

Synthetix sUSD (SUSD) Nedir?

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

Synthetix sUSD (SUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Synthetix sUSD Fiyat Tahmini (USD)

Synthetix sUSD (SUSD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Synthetix sUSD (SUSD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Synthetix sUSD için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Synthetix sUSD fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Synthetix sUSD (SUSD) Token Ekonomisi

Synthetix sUSD (SUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Synthetix sUSD (SUSD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Synthetix sUSD (SUSD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SUSD fiyatı, 0,973373 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SUSD / USD güncel fiyatı nedir?
SUSD / USD güncel fiyatı $ 0,973373. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Synthetix sUSD varlığının piyasa değeri nedir?
SUSD piyasa değeri $ 46,84M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SUSD arzı nedir?
Dolaşımdaki SUSD arzı, 48,22M USD.
SUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SUSD, ATH fiyatı olan 2,45 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SUSD fiyatı (ATL) nedir?
SUSD, ATL fiyatı olan 0,429697 USD değerine düştü.
SUSD işlem hacmi nedir?
SUSD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SUSD bu yıl daha da yükselir mi?
SUSD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SUSD fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 13:51:13 (UTC+8)

