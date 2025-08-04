Syntor Ai (TOR) Nedir?

Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding.

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Syntor Ai (TOR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Syntor Ai (TOR) Token Ekonomisi

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