Taboshi (TABOSHI) Nedir?

Taboshi, the “Leaf of Yield,” is a scarce Zora‑minted relic forged at the close of Epoch 2, only 185 964 will ever exist. Each leaf is proof of past belief, a boost to future staking, and a key that may unlock sacred rites to golden coins in Tobyworld. Own one or a grove; every Taboshi you keep can magnify your share of tomorrow’s harvest. An important rune from the sacred scroll, only true believers will possess Taboshi

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Taboshi (TABOSHI) Kaynağı Resmi Websitesi

Taboshi (TABOSHI) Token Ekonomisi

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