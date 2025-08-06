Taboshi Fiyatı (TABOSHI)
Taboshi (TABOSHI), şu anda 24,68 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,32M USD piyasa değerine sahiptir. TABOSHI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Taboshi / USD fiyat değişimi, $ +0,540973.
Son 30 gün içerisinde, Taboshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Taboshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Taboshi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,540973
|+%2,24
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Taboshi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,02
+%2,24
-%13,99
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Taboshi, the “Leaf of Yield,” is a scarce Zora‑minted relic forged at the close of Epoch 2, only 185 964 will ever exist. Each leaf is proof of past belief, a boost to future staking, and a key that may unlock sacred rites to golden coins in Tobyworld. Own one or a grove; every Taboshi you keep can magnify your share of tomorrow’s harvest. An important rune from the sacred scroll, only true believers will possess Taboshi
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|1 TABOSHI / VND
₫649.454,2
|1 TABOSHI / AUD
A$38,0072
|1 TABOSHI / GBP
￡18,51
|1 TABOSHI / EUR
€21,2248
|1 TABOSHI / USD
$24,68
|1 TABOSHI / MYR
RM104,1496
|1 TABOSHI / TRY
₺1.003,4888
|1 TABOSHI / JPY
¥3.627,96
|1 TABOSHI / ARS
ARS$33.038,6224
|1 TABOSHI / RUB
₽1.981,0636
|1 TABOSHI / INR
₹2.163,6956
|1 TABOSHI / IDR
Rp404.590,0992
|1 TABOSHI / KRW
₩34.325,4376
|1 TABOSHI / PHP
₱1.418,8532
|1 TABOSHI / EGP
￡E.1.194,7588
|1 TABOSHI / BRL
R$135,74
|1 TABOSHI / CAD
C$33,8116
|1 TABOSHI / BDT
৳3.009,726
|1 TABOSHI / NGN
₦37.736,954
|1 TABOSHI / UAH
₴1.029,156
|1 TABOSHI / VES
Bs3.109,68
|1 TABOSHI / CLP
$23.840,88
|1 TABOSHI / PKR
Rs6.991,3504
|1 TABOSHI / KZT
₸13.275,8656
|1 TABOSHI / THB
฿798,8916
|1 TABOSHI / TWD
NT$739,166
|1 TABOSHI / AED
د.إ90,5756
|1 TABOSHI / CHF
Fr19,744
|1 TABOSHI / HKD
HK$193,4912
|1 TABOSHI / MAD
.د.م224,588
|1 TABOSHI / MXN
$462,0096
|1 TABOSHI / PLN
zł91,0692
|1 TABOSHI / RON
лв108,0984
|1 TABOSHI / SEK
kr238,4088
|1 TABOSHI / BGN
лв41,4624
|1 TABOSHI / HUF
Ft8.486,7116
|1 TABOSHI / CZK
Kč523,216
|1 TABOSHI / KWD
د.ك7,5274
|1 TABOSHI / ILS
₪85,146