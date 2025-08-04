TAIKI INU (TAIKI) Nedir?

$TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki “on-chain.” It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community.

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TAIKI INU (TAIKI) Kaynağı Resmi Websitesi

TAIKI INU (TAIKI) Token Ekonomisi

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