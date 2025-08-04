Tectonic (TONIC) Nedir?

Tectonic is a decentralised non-custodial algorithmic-based money market protocol that allows users to participate as liquidity suppliers or borrowers. Suppliers provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers are able to borrow liquidity in an over-collateralized fashion.

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Tectonic (TONIC) Kaynağı Resmi Websitesi

Tectonic (TONIC) Token Ekonomisi

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