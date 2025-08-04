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TempleDAO Fiyatı (TEMPLE)

Listelenmedi

TempleDAO (TEMPLE) Canlı Fiyat Grafiği

$3,48
$3,48$3,48
+%2,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü TempleDAO (TEMPLE) Fiyatı

TempleDAO (TEMPLE), şu anda 3,48 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 82,48M USD piyasa değerine sahiptir. TEMPLE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

TempleDAO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,75
TempleDAO 24 saatlik fiyat değişimi
23,72M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında TempleDAO (TEMPLE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, TempleDAO / USD fiyat değişimi, $ +0,09294.
Son 30 gün içerisinde, TempleDAO / USD fiyat değişimi, $ +0,0102492960.
Son 60 gün içerisinde, TempleDAO / USD fiyat değişimi, $ -0,1216166040.
Son 90 gün içerisinde, TempleDAO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,09294+%2,75
30 Gün$ +0,0102492960+%0,29
60 Gün$ -0,1216166040-%3,49
90 Gün$ 0--

TempleDAO (TEMPLE) Fiyat Analizi

En güncel TempleDAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,33
$ 3,33$ 3,33

$ 3,48
$ 3,48$ 3,48

$ 3,94
$ 3,94$ 3,94

--

+%2,75

-%2,12

TempleDAO (TEMPLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 82,48M
$ 82,48M$ 82,48M

--
----

23,72M
23,72M 23,72M

TempleDAO (TEMPLE) Nedir?

TempleDAO is designed on strong principles: building the Temple for the long-term, community first and fairly in all aspects, and prioritising stable wealth creation. Our innovative mechanics including safe minting, intrinsic value backed rewards, safe harvest, price defence incentives, and exit queue.

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TempleDAO (TEMPLE) Kaynağı

Resmi Websitesi

TempleDAO (TEMPLE) Token Ekonomisi

TempleDAO (TEMPLE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TEMPLE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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TEMPLE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TEMPLE / VND
91.576,2
1 TEMPLE / AUD
A$5,3592
1 TEMPLE / GBP
2,61
1 TEMPLE / EUR
2,9928
1 TEMPLE / USD
$3,48
1 TEMPLE / MYR
RM14,7204
1 TEMPLE / TRY
141,5316
1 TEMPLE / JPY
¥511,56
1 TEMPLE / ARS
ARS$4.747,59
1 TEMPLE / RUB
277,878
1 TEMPLE / INR
304,9872
1 TEMPLE / IDR
Rp57.049,1712
1 TEMPLE / KRW
4.806,6108
1 TEMPLE / PHP
199,3692
1 TEMPLE / EGP
￡E.168,5364
1 TEMPLE / BRL
R$19,2096
1 TEMPLE / CAD
C$4,7676
1 TEMPLE / BDT
423,7944
1 TEMPLE / NGN
5.304,8772
1 TEMPLE / UAH
145,1856
1 TEMPLE / VES
Bs428,04
1 TEMPLE / CLP
$3.365,16
1 TEMPLE / PKR
Rs986,3712
1 TEMPLE / KZT
1.879,026
1 TEMPLE / THB
฿112,752
1 TEMPLE / TWD
NT$103,8084
1 TEMPLE / AED
د.إ12,7716
1 TEMPLE / CHF
Fr2,784
1 TEMPLE / HKD
HK$27,318
1 TEMPLE / MAD
.د.م31,5288
1 TEMPLE / MXN
$65,3544
1 TEMPLE / PLN
12,8064
1 TEMPLE / RON
лв15,2076
1 TEMPLE / SEK
kr33,582
1 TEMPLE / BGN
лв5,8812
1 TEMPLE / HUF
Ft1.196,2848
1 TEMPLE / CZK
73,8108
1 TEMPLE / KWD
د.ك1,0614
1 TEMPLE / ILS
11,832