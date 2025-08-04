TERA (TERA) Nedir?

Tera is a decentralized application platform. This is akin to an operating system. Tera consists of a repository of programs and data storage integrated into the Internet. The mechanism for publishing programs and data on this platform is free from censorship. The circulatory system is the blockchain.

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TERA (TERA) Kaynağı Resmi Websitesi

TERA (TERA) Token Ekonomisi

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