KILLA Hakkında Daha Fazla Bilgi

KILLA Fiyat Bilgileri

KILLA Resmi Websitesi

KILLA Token Ekonomisi

KILLA Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

The Bitcoin Killa Logosu

The Bitcoin Killa Fiyatı (KILLA)

Listelenmedi

The Bitcoin Killa (KILLA) Canlı Fiyat Grafiği

$1,65
$1,65$1,65
-%2,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü The Bitcoin Killa (KILLA) Fiyatı

The Bitcoin Killa (KILLA), şu anda 1,65 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 34,38K USD piyasa değerine sahiptir. KILLA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

The Bitcoin Killa Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,34
The Bitcoin Killa 24 saatlik fiyat değişimi
21,00K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki KILLA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KILLA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında The Bitcoin Killa (KILLA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, The Bitcoin Killa / USD fiyat değişimi, $ -0,039536751521374.
Son 30 gün içerisinde, The Bitcoin Killa / USD fiyat değişimi, $ -0,3945818250.
Son 60 gün içerisinde, The Bitcoin Killa / USD fiyat değişimi, $ -0,7452229950.
Son 90 gün içerisinde, The Bitcoin Killa / USD fiyat değişimi, $ -1,4031353749561903.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,039536751521374-%2,34
30 Gün$ -0,3945818250-%23,91
60 Gün$ -0,7452229950-%45,16
90 Gün$ -1,4031353749561903-%45,95

The Bitcoin Killa (KILLA) Fiyat Analizi

En güncel The Bitcoin Killa fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,62
$ 1,62$ 1,62

$ 1,72
$ 1,72$ 1,72

$ 38,26
$ 38,26$ 38,26

-%0,02

-%2,34

-%26,97

The Bitcoin Killa (KILLA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 34,38K
$ 34,38K$ 34,38K

--
----

21,00K
21,00K 21,00K

The Bitcoin Killa (KILLA) Nedir?

We are the lowest supply memecoin with only 21,000 max supply. Our mission is to overtake Bitcoin's price per token through our low supply and the support of our growing community.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

The Bitcoin Killa (KILLA) Kaynağı

Resmi Websitesi

The Bitcoin Killa (KILLA) Token Ekonomisi

The Bitcoin Killa (KILLA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KILLA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Bitcoin Killa (KILLA) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

KILLA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KILLA / VND
43.419,75
1 KILLA / AUD
A$2,541
1 KILLA / GBP
1,2375
1 KILLA / EUR
1,419
1 KILLA / USD
$1,65
1 KILLA / MYR
RM6,9795
1 KILLA / TRY
67,1055
1 KILLA / JPY
¥240,9
1 KILLA / ARS
ARS$2.238,8025
1 KILLA / RUB
131,703
1 KILLA / INR
145,002
1 KILLA / IDR
Rp27.049,176
1 KILLA / KRW
2.285,316
1 KILLA / PHP
94,5945
1 KILLA / EGP
￡E.79,926
1 KILLA / BRL
R$9,0915
1 KILLA / CAD
C$2,2605
1 KILLA / BDT
200,937
1 KILLA / NGN
2.511,4155
1 KILLA / UAH
68,838
1 KILLA / VES
Bs207,9
1 KILLA / CLP
$1.593,9
1 KILLA / PKR
Rs466,488
1 KILLA / KZT
890,9175
1 KILLA / THB
฿53,4105
1 KILLA / TWD
NT$49,302
1 KILLA / AED
د.إ6,0555
1 KILLA / CHF
Fr1,32
1 KILLA / HKD
HK$12,936
1 KILLA / MAD
.د.م14,9655
1 KILLA / MXN
$31,2345
1 KILLA / PLN
6,0885
1 KILLA / RON
лв7,227
1 KILLA / SEK
kr15,939
1 KILLA / BGN
лв2,772
1 KILLA / HUF
Ft569,547
1 KILLA / CZK
35,0625
1 KILLA / KWD
د.ك0,50325
1 KILLA / ILS
5,6265