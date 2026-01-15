Bugünkü The Black Fish Fiyatı

Bugünkü The Black Fish (BLACKFISH) fiyatı $ 0,0000075 olup, son 24 saatte % 15,77 değişim gösterdi. Mevcut BLACKFISH / USD dönüşüm oranı BLACKFISH başına $ 0,0000075 şeklindedir.

The Black Fish, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.470,14 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 995,86M BLACKFISH şeklindedir. Son 24 saat içinde BLACKFISH, $ 0,00000558 (en düşük) ile $ 0,00000847 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00005229 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000558 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLACKFISH, son bir saatte -%0,34 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Black Fish (BLACKFISH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,47K$ 7,47K $ 7,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,47K$ 7,47K $ 7,47K Dolaşım Arzı 995,86M 995,86M 995,86M Toplam Arz 995.855.021,521426 995.855.021,521426 995.855.021,521426

