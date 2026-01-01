Bugünkü The Black Whale Fiyatı

Bugünkü The Black Whale (BLACKWHALE) fiyatı $ 0,00384179 olup, son 24 saatte % 2,07 değişim gösterdi. Mevcut BLACKWHALE / USD dönüşüm oranı BLACKWHALE başına $ 0,00384179 şeklindedir.

The Black Whale, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.787.908 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 985,97M BLACKWHALE şeklindedir. Son 24 saat içinde BLACKWHALE, $ 0,0026859 (en düşük) ile $ 0,00472758 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00835945 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00015251 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BLACKWHALE, son bir saatte +%5,97 ve son 7 günde +%94,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Black Whale (BLACKWHALE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,79M$ 3,79M $ 3,79M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,79M$ 3,79M $ 3,79M Dolaşım Arzı 985,97M 985,97M 985,97M Toplam Arz 985.973.589,228016 985.973.589,228016 985.973.589,228016

Şu anki The Black Whale piyasa değeri $ 3,79M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLACKWHALE arzı 985,97M olup, toplam arzı 985973589.228016. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,79M.