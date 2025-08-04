The First Meme (FIRST) Nedir?

The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp!

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The First Meme (FIRST) Kaynağı Resmi Websitesi

The First Meme (FIRST) Token Ekonomisi

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