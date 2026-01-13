Bugünkü The Golden Whale Fiyatı

Bugünkü The Golden Whale (GOLDENWHALE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 59,66 değişim gösterdi. Mevcut GOLDENWHALE / USD dönüşüm oranı GOLDENWHALE başına $ 0 şeklindedir.

The Golden Whale, şu anda piyasa değeri açısından $ 152.360 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 885,89M GOLDENWHALE şeklindedir. Son 24 saat içinde GOLDENWHALE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOLDENWHALE, son bir saatte -%4,47 ve son 7 günde +%770,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Golden Whale (GOLDENWHALE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 152,36K$ 152,36K $ 152,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 152,36K$ 152,36K $ 152,36K Dolaşım Arzı 885,89M 885,89M 885,89M Toplam Arz 885.890.351,927538 885.890.351,927538 885.890.351,927538

Şu anki The Golden Whale piyasa değeri $ 152,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOLDENWHALE arzı 885,89M olup, toplam arzı 885890351.927538. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 152,36K.