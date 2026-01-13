Bugünkü the mogger Fiyatı

Bugünkü the mogger (MOGGER) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 10,73 değişim gösterdi. Mevcut MOGGER / USD dönüşüm oranı MOGGER başına $ 0 şeklindedir.

the mogger, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.239,94 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,75M MOGGER şeklindedir. Son 24 saat içinde MOGGER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOGGER, son bir saatte -%1,13 ve son 7 günde -%10,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

the mogger (MOGGER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,24K$ 5,24K $ 5,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,24K$ 5,24K $ 5,24K Dolaşım Arzı 999,75M 999,75M 999,75M Toplam Arz 999.745.539,657876 999.745.539,657876 999.745.539,657876

