the penny has been retired (PENNY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -0.79% Fiyat Değişimi (1 Gün) -18.21% Fiyat Değişimi (7 G) -50.35% Fiyat Değişimi (7 G) -50.35%

the penny has been retired (PENNY) canlı fiyatı --. PENNY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PENNY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PENNY son bir saatte -0.79% değişim gösterdi, 24 saatte -18.21% ve son 7 günde -50.35% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

the penny has been retired (PENNY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 42.38K$ 42.38K $ 42.38K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 42.38K$ 42.38K $ 42.38K Dolaşım Arzı 999.81M 999.81M 999.81M Toplam Arz 999,811,654.666348 999,811,654.666348 999,811,654.666348

Şu anki the penny has been retired piyasa değeri $ 42.38K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PENNY arzı 999.81M olup, toplam arzı 999811654.666348. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 42.38K.