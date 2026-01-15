Bugünkü The White Dolphin Fiyatı

Bugünkü The White Dolphin (WHITEDOLPHIN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,37 değişim gösterdi. Mevcut WHITEDOLPHIN / USD dönüşüm oranı WHITEDOLPHIN başına $ 0 şeklindedir.

The White Dolphin, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.527 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 962,99M WHITEDOLPHIN şeklindedir. Son 24 saat içinde WHITEDOLPHIN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WHITEDOLPHIN, son bir saatte +%5,77 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The White Dolphin (WHITEDOLPHIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,53K$ 24,53K $ 24,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,53K$ 24,53K $ 24,53K Dolaşım Arzı 962,99M 962,99M 962,99M Toplam Arz 962.993.176,406254 962.993.176,406254 962.993.176,406254

Şu anki The White Dolphin piyasa değeri $ 24,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WHITEDOLPHIN arzı 962,99M olup, toplam arzı 962993176.406254. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,53K.