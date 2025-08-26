this coin is so good (GLAZE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00003402 $ 0,00003402 $ 0,00003402 24 sa Düşük $ 0,00004777 $ 0,00004777 $ 0,00004777 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00003402$ 0,00003402 $ 0,00003402 24 sa Yüksek $ 0,00004777$ 0,00004777 $ 0,00004777 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00004777$ 0,00004777 $ 0,00004777 En Düşük Fiyat $ 0,00003402$ 0,00003402 $ 0,00003402 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%7,65 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%26,50 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

this coin is so good (GLAZE) canlı fiyatı $0,00004304. GLAZE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003402 ve en yüksek $ 0,00004777 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GLAZE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00004777, en düşük fiyatı ise $ 0,00003402 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GLAZE son bir saatte -%7,65 değişim gösterdi, 24 saatte +%26,50 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

this coin is so good (GLAZE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 43,17K$ 43,17K $ 43,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 43,17K$ 43,17K $ 43,17K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki this coin is so good piyasa değeri $ 43,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GLAZE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,17K.