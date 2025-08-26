GLAZE Hakkında Daha Fazla Bilgi

this coin is so good Logosu

this coin is so good Fiyatı (GLAZE)

Listelenmedi

1 GLAZE / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%26,401D
USD
this coin is so good (GLAZE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-26 10:05:26 (UTC+8)

this coin is so good (GLAZE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00003402
$ 0,00003402$ 0,00003402
24 sa Düşük
$ 0,00004777
$ 0,00004777$ 0,00004777
24 sa Yüksek

$ 0,00003402
$ 0,00003402$ 0,00003402

$ 0,00004777
$ 0,00004777$ 0,00004777

$ 0,00004777
$ 0,00004777$ 0,00004777

$ 0,00003402
$ 0,00003402$ 0,00003402

-%7,65

+%26,50

--

--

this coin is so good (GLAZE) canlı fiyatı $0,00004304. GLAZE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003402 ve en yüksek $ 0,00004777 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GLAZE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00004777, en düşük fiyatı ise $ 0,00003402 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GLAZE son bir saatte -%7,65 değişim gösterdi, 24 saatte +%26,50 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

this coin is so good (GLAZE) Piyasa Bilgileri

$ 43,17K
$ 43,17K$ 43,17K

--
----

$ 43,17K
$ 43,17K$ 43,17K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki this coin is so good piyasa değeri $ 43,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GLAZE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,17K.

this coin is so good (GLAZE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, this coin is so good / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, this coin is so good / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, this coin is so good / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, this coin is so good / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%26,50
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

this coin is so good (GLAZE) Nedir?

Glaze is a community driven memecoin built around the concept of “glazing”, a term in meme culture that refers to overhyping, praising, and fueling attention around a person, place or thing. The project emphasizes humor, internet culture, and organic community engagement rather than complex technical promises, celebrating the viral and entertaining side of the memecoin space and crypto in general.

this coin is so good (GLAZE) Kaynağı

Resmi Websitesi

this coin is so good Fiyat Tahmini (USD)

this coin is so good (GLAZE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? this coin is so good (GLAZE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak this coin is so good için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

this coin is so good fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GLAZE Varlığından Yerel Para Birimlerine

this coin is so good (GLAZE) Token Ekonomisi

this coin is so good (GLAZE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GLAZE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: this coin is so good (GLAZE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü this coin is so good (GLAZE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GLAZE fiyatı, 0,00004304 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GLAZE / USD güncel fiyatı nedir?
GLAZE / USD güncel fiyatı $ 0,00004304. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
this coin is so good varlığının piyasa değeri nedir?
GLAZE piyasa değeri $ 43,17K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GLAZE arzı nedir?
Dolaşımdaki GLAZE arzı, 1,00B USD.
GLAZE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GLAZE, ATH fiyatı olan 0,00004777 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GLAZE fiyatı (ATL) nedir?
GLAZE, ATL fiyatı olan 0,00003402 USD değerine düştü.
GLAZE işlem hacmi nedir?
GLAZE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GLAZE bu yıl daha da yükselir mi?
GLAZE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GLAZE fiyat tahminine göz atın.
this coin is so good (GLAZE) Önemli Sektör Güncellemeleri

