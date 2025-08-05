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TiFi Fiyatı (TIFI)

Listelenmedi

TiFi (TIFI) Canlı Fiyat Grafiği

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+%1,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü TiFi (TIFI) Fiyatı

TiFi (TIFI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 133,92K USD piyasa değerine sahiptir. TIFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

TiFi Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,21
TiFi 24 saatlik fiyat değişimi
47,32T USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında TiFi (TIFI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, TiFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TiFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TiFi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TiFi / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,21
30 Gün$ 0-%5,41
60 Gün$ 0+%5,01
90 Gün$ 0--

TiFi (TIFI) Fiyat Analizi

En güncel TiFi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,47

+%1,21

-%8,54

TiFi (TIFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 133,92K
$ 133,92K$ 133,92K

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47,32T
47,32T 47,32T

TiFi (TIFI) Nedir?

The token is running on Binance Smart Chain (BSC) and provides several attractive features that encourage people to invest and trade with the token itself. Token-back reward is the most innovative feature of TiFi token. It stimulates token holders to use TiFi token purchase merchandise by providing ""token reward"" back to consumers, which functions similar to cash reward credit cards. TIFI also offers reflection reward redistributed to every holder. These reward distributions just requires TIFI holders to hold. TiFi token is an anti-inflation cryptocurrency. The decentralized smart contract of TiFi token burns tokens automatically by subtracting a tiny portion from total supply whenever a transaction happens.

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TiFi (TIFI) Kaynağı

Resmi Websitesi

TiFi (TIFI) Token Ekonomisi

TiFi (TIFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TIFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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TIFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TIFI / VND
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1 TIFI / AUD
A$--
1 TIFI / GBP
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1 TIFI / EUR
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1 TIFI / USD
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1 TIFI / MYR
RM--
1 TIFI / TRY
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1 TIFI / JPY
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1 TIFI / ARS
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1 TIFI / RUB
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1 TIFI / INR
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1 TIFI / KRW
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1 TIFI / PHP
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1 TIFI / BRL
R$--
1 TIFI / CAD
C$--
1 TIFI / BDT
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1 TIFI / NGN
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1 TIFI / UAH
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1 TIFI / VES
Bs--
1 TIFI / CLP
$--
1 TIFI / PKR
Rs--
1 TIFI / KZT
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1 TIFI / THB
฿--
1 TIFI / TWD
NT$--
1 TIFI / AED
د.إ--
1 TIFI / CHF
Fr--
1 TIFI / HKD
HK$--
1 TIFI / MAD
.د.م--
1 TIFI / MXN
$--
1 TIFI / PLN
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1 TIFI / RON
лв--
1 TIFI / SEK
kr--
1 TIFI / BGN
лв--
1 TIFI / HUF
Ft--
1 TIFI / CZK
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1 TIFI / KWD
د.ك--
1 TIFI / ILS
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