Tim (TIM) Nedir?

Tim is a true Community Takeover. Over 200M tokens have been burnt, enhancing scarcity and value, and another 150M tokens were turned over by the devs to a community-controlled multi-signature wallet, ensuring transparency and collective decision-making.

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Tim (TIM) Kaynağı Resmi Websitesi

Tim (TIM) Token Ekonomisi

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