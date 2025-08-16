TIME (TIME) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00006371 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,13 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,12 Fiyat Değişimi (7 G) +%2,47

TIME (TIME) canlı fiyatı --. TIME, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TIME için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00006371, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TIME son bir saatte +%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,12 ve son 7 günde +%2,47 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TIME (TIME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 186,12K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 186,12K Dolaşım Arzı 465,37B Toplam Arz 465.369.070.859,8659

Şu anki TIME piyasa değeri $ 186,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TIME arzı 465,37B olup, toplam arzı 465369070859.8659. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 186,12K.