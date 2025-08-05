Tired Dad (TIRED) Nedir?

This coin was created to bring unity and fairness to this market. The creators mission is to make a strong community with strong values in honesty and transparency. $TIRED is for all the people who may have lost trust in this industry. Team members make regular live videos, are doxed, and regularly explain to the community how they are actively working to make their coin more valuable. Patience with prevail.

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Tired Dad (TIRED) Token Ekonomisi

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